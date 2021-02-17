Финалист конкурса Маска рассказал, когда Казахстан откажется от бензина

Казахстанец Санжар Тайжан, финалист конкурса Илона Маска - Not-A-Boring Competition, рассказал, когда Казахстан перейдет на электроавтомобили, передает zakon.kz.

Он признался, что задается этим вопросом каждый день и надеется, что переход произойдет как можно скорее.

В разных странах идет электрификация транспорта. В Казахстане много шагов предпринято для того, чтобы электрифицировать транспорт. Запрет на продажу автомобилей с бензином мог бы начаться с 2035 года. В Европе от таких авто отказываются с 2030 года. Весь транспорт может быть электрифицирован где-то в 2060 году. Однако не все так просто, у нас на дорогах много авто на газе и бензине, - сказал он в прямом эфире МИИР РК в Instagram.

Санжар также высказался о желании поработать в США, в то же время он хочет принести пользу Казахстану.

Сейчас у меня разные проекты намечаются, и я думаю, что эти проекты будут межстрановыми. Я верю, что в Казахстане возможны мегапроекты. Когда мы начнем работу над ними, нам нужно будет предупредить другие страны, чтобы они держались, потому что мы "всех перевернем", в хорошем смысле. У нас есть потенциал и мы должны верить и работать, - отметил он.

Санжар Тайжан рассказал, что технологии больших компаний вполне реалистичны и выполнимы в Казахстане. Он также признался, что работает 80 часов в неделю - это его планка.

Илон Маск говорит, что нужно работать 100 часов в неделю, но для меня пока сложно. Самый лучший вариант для достижения успеха - не жалеть себя и работать. Когда ты знаешь, что именно ты делаешь, не боясь ничего и не слушая никого, то тогда возможна магия, - сказал Санжар.

Казахстанец попал в финал конкурса Илона Маска Not-A-Boring Competition (создание тоннелей на скорость). Летом команда Санжара и другие 11 финалистов поедут в США для презентации своего проекта Маску.