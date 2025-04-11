Откажется ли Казахстан от чеканки некоторых монет, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге высказался о возможности пересмотра политики чеканки монет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В США отменили чеканку монеты в 1 цент из-за нерентабельности. Журналисты поинтересовались, могут ли в Казахстане отказаться от чеканки монеты номиналом 1 и 2 тенге.

"В наличном денежном обращении всех стран единичка обычно печатается, потому что у нас десятичная система. То есть все равно у нас 1, 10, 100, 1000 и так далее. И поэтому номинал "1" исторически или по каким-то опять же психологическим, поведенческим причинам страны стараются иметь. Чаще всего это не выгодно, потому что этот номинал делать гораздо дороже, чем он сам из себя представляет ценность", – сказал Тимур Сулейменов.

Он же отметил, что этот вопрос находится в процессе проработки.

"Мы думаем, есть ли необходимость сохранять чеканку 1-тенговых монет, изучаем, потому что там интересный международный опыт, и США дали почву еще раз об этом задуматься. Пока окончательно мы к решению не пришли", – резюмировал глава Нацбанка.

В какую сумму обходится производство этих момент он говорить не стал, ссылаясь на то, что в соответствии с законодательством, эта часть является служебной информацией.

11 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что поручил министру финансов Скотту Бессенту остановить производство пенни, сославшись на высокую стоимость производства одного цента.