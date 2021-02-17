Рост цен на продукты в Алматы объяснил аким

17 февраля 2021, 12:41
Фото: pixabay.com

В ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о росте цен на продукты питания в мегаполисе, передает zakon.kz.

Вы знаете, что в прошлом году мы семь миллиардов выделили из бюджета по оборотной схеме, сделали фонд для социально значимых продуктов. Из него по 18 перечням мы сдержали цены. По Казахстану у нас самая низкая цена. Если бы не провели эту работу, то цены бы дальше взлетели. - заявил Сагинтаев.

Аким сообщил, что повышение цен на отдельные продукты питания имеет сезонный характер.


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