В Атырауской области охват природным газом достиг 99,3%

В Атырауской области охват природным газом достиг почти сто процентов, сообщает zakon.kz.

Это показатель в расчете на численность сельского населения (291 847). Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной работе в прошлом году.

В текущем году будут проведены работы по увеличению мощности газопроводов высокого давления между газораспределительными станциями "Атырау-1", "Орбита", "Бирлик", - расказал глава региона Досмухамбетов.

Стоит отметить, что Атырауская область лидирует в республике по обеспечению природным газом.