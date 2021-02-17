В Канаде создали видеоигру, в которой Казахстан поглотил Россию после ядерной войны

Канадский разработчик Нэйтан Гласс создал видеоигру "Kazakh 'Jack", в которой Казахстан поглотил Россию после Великой ядерной войны 2022 года, передает zakon.kz.

По сюжету игры дровосек по имени Форрест Вудс соглашается на месячный контракт с Казахской лесопромышленной компанией. Он не ожидал, что "окажется в ужасающей стране, полной опасностей и тайн".

Недавно избранный (ныне больной) диктатор Максим Гордрисович из страны, ранее известной как Россия, привел свою нацию к ядерному поражению. После Великой ядерной войны 2022 года Россия была фактически поглощена Казахстаном. Через несколько лет после провозглашения независимости от Советского Союза Казахстан вновь стал коммунистическим государством, - говорится в описании к видеоигре.

Радиоактивные осадки влияют на повседневную жизнь, но экономика должна функционировать. В описании к игре отмечается, что работники должны двигаться быстро, чтобы вредное воздействие излучения не превышало уровней, определенных Министерством здравоохранения.

Форрест должен рубить деревья быстро и точно. Есть ли у него возможность соответствовать стандартам Компании и одновременно заработать достаточное количество казахстанских кредитов (валюта, - прим.), чтобы благополучно вернуться на родину? - говорится в сюжете видеоигры.

Сообщается, что в игре будет присутствовать оригинальный инструментальный саундтрек, который представляет собой "гибрид традиционной русской и казахской музыки с футуристическими мелодиями".

Нэйтан Гласс объяснил, что главный герой в видеоигре - не казах, а канадец. Место действия - выдуманная страна под названием "Neo Kazakhstan" - смесь Казахстана и России.

Вам может показаться, что в игре не так много о Казахстане, но в самой игре будет больше, чем в трейлере. Уверен, что она побудит многих людей узнать новое о реальном Казахстане и России. Я надеюсь когда-нибудь посетить Казахстан, - сказал Гласс.