В Нур-Султане обсудили роль гражданского сектора в проведении 30-летия Независимости

В столице прошла встреча с представителями НПО на тему "Роль гражданского сектора в праздновании 30-летия Независимости страны".

По информации официального сайта столицы, участие в ней приняли вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, руководители неправительственных организаций, активисты общества и представители государственных органов.

Основной целью встречи стало обсуждение предложений по празднованию 30-летия Независимости с участием лидеров общественных организаций. В своем выступлении Бахтияр Макен отметил важность совместной работы НПО и акимата Нур-Султана.

НПО оказывают заметное положительное воздействие на развитие общественно-политических процессов. Действуя на добровольных началах, управляя гражданскими инициативами, НПО вносят ощутимый вклад в решение различных проблем, имеющих социально-общественную значимость. Мы всегда говорим о роли НПО при решении различных социальных проблем населения. Сегодня картина показывает, что большая часть общественных организаций города имеет схожие направления деятельности, — подчеркнул Макен.

По его словам, на прошлогоднем гражданском форуме прозвучала идея о создании специального консорциума, способного объединить все общественные организации столицы. При этом важные проекты они смогут прорабатывать сообща и в дальнейшем реализовать масштабные мероприятия.

Бахтияр Макен подчеркнул, что руководству города нужна помощь НПО и в вопросе перехода на новые формы управления, а именно ОСИ. Замакима уверен, что для всесторонней проработки вопроса нужно грамотное документальное и юридическое сопровождение.

Также, соблюдая карантинные меры, нужно разработать новые предложения комфортного и цивилизованного общества. Пандемия продолжается, но мы уже привыкли — люди знают, как себя обезопасить. Но нам все же нужна определенная идеология в работе в целом: как общество более правильно и рассудительно направить для того, чтобы мы могли себя обезопасить. Нужно совместными усилиями создать культурный код столицы. Перед нами стоит задача создать активное гражданское общество, которое не должно оставаться в стороне в социально-общественных вопросах, происходящих в нашем городе, — отметил Бахтияр Макен.

По его словам, пандемия внесла изменения практически во все отрасли. Один из главных вопросов сегодня — грамотное разъяснение горожанам сути процесса вакцинации. Руководство города намерено идти не революционным путем, а с помощью бесед и встреч с населением объяснить им важность вакцин и прививок как защиты от смертельного вируса.

На отчетных встречах акимов районов и акима города было очень много вопросов касательно благоустройства. Отрадно, что горожане не только задают вопросы, но и предлагают механизмы решения. Приятно было узнать, что люди знают и законы, которые сегодня принимаются парламентом, и какие возможности они дают. Это нас радует, и в этом плане мы будем дальше работать, — заявил замакима.

Бахтияр Макен рассказал, что сегодня районы Нур-Султана развиваются по принципу полицентричности. Акимат стремится к тому, чтобы у жителей всех районов в шаговой доступности были социальные объекты, места для досуга, а также обеспечена развитая инфраструктура. Для сбора предложений жителей столицы запущен сайт Birge. Здесь активные горожане могут оставить свои идеи и предложения. Процесс функционирования платформы состоит из трех шагов: предложение идеи, отбор, реализация лучших проектов.

В свою очередь мы ждем от вас конструктивных предложений, полезных инициатив и совместных платформ для сотрудничества. Полагаем, что у вас для этого имеется достаточно возможностей: сегодня потенциал неправительственного сектора позволяет говорить о больших перспективах работы данного направления, — подытожил свое выступление Бахтияр Макен.