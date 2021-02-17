Восстановление после коронавируса: что советуют врачи

Заведующая отделением приемного покоя "Национального научного кардиохирургического центра" Айнур Тауекелова посоветовала переболевшим коронавирусом нормализовать режим сна и правильно питаться, передает корреспондент zakon.kz.

Рекомендуется нутритивная поддержка организма - это полноценное сбалансированное питание с большим содержанием белка. Также необходимо нормализовать сон. Пациенту после перенесенной коронавирусной инфекции обязательно необходим дневной отдых. Полноценный сон должен составлять более восьми часов. Диета с большим содержанием витаминов. Доказана необходимость применения витаминов группы D, B, С, цинка и магния. Каких-то конкретных рекомендаций по витаминным комплексам нет. Все должно быть в индивидуальном порядке, - рассказала Айнур Тауекелова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она также попросила казахстанцев не забывать о социальной дистанции, гигиене рук и масках, чтобы не заболеть в весенний период.

Ранее стало известно, какие заболевания выявляют у казахстанцев после перенесенного коронавируса. В основном, это иммунодефицитное состояние (ИДС), когнитивное нарушение, патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринная патология, сахарный диабет.

Тамила Языкова, Нур-Султан