Пенсионные накопления на лечение: как снять и на что использовать?

Минздрав сообщил о регистрации Приказа по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает zakon.kz.

Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение были размещены на портале открытых НПА для публичного обсуждения. В Минздраве отмечают, что срок принятия приказа планировался на март 2021 года. Но он досрочно был утвержден 15 февраля 2021 года, и зарегистрирован в Министерстве юстиции 17 февраля 2021 года.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и будет опубликован в ближайшее время.

Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит казахстанцам дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования, - отметили в Минздраве.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо:

самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ

затем обратиться к врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с перечнем, с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.

врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина.

после получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключить с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

уполномоченный оператор, при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:

- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии

- радионуклидная и радиойодтерапия

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)

- протонная терапия

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.