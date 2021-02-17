Пенсионные накопления на лечение: как снять и на что использовать?

Минздрав сообщил о регистрации Приказа по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает zakon.kz.
Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение были размещены на портале открытых НПА для публичного обсуждения. В Минздраве отмечают, что срок принятия приказа планировался на март 2021 года. Но он досрочно был утвержден 15 февраля 2021 года, и зарегистрирован в Министерстве юстиции 17 февраля 2021 года.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и будет опубликован в ближайшее время.
Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит казахстанцам дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования, - отметили в Минздраве.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо:
В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:
- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;
- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)
- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии
- радионуклидная и радиойодтерапия
- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)
- протонная терапия
- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).
Перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.
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