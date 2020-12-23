Правила использования пенсионных выплат на лечение разработали в РК

Документ находится на обсуждении до 6 января 2021 года.

Министерство здравоохранения РК разработало Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Как следует из проекта правил, для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления за заключением врачебной комиссии о направлении на получение лечения за счет единовременных пенсионных выплат.

При этом пенсионные выплаты можно использовать на лечение супруга или супруги получателя, близких родственников. Для этого осуществляется уступка принадлежащих им единовременных пенсионных выплат в пользу получателя.

В этом случае единовременные пенсионные выплаты супруга (супруги) получателя или близких родственников зачисляются на специальный счет получателя, который он может использовать их исключительно на оплату медицинских услуг, предусмотренных перечнем.

Как отмечается, получатель в пределах своих пенсионных накоплений может использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение неограниченное количество раз, в том числе без ограничения видов медицинских услуг, предусмотренных утвержденным перечнем.

Оплата медицинских услуг осуществляется безналичным способом.

Правила также предусматривают порядок получения заключения врачебной комиссии о направлении человека на лечение за счет единовременных пенсионных выплат.

Документ находится на обсуждении до 6 января 2021 года.

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