На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

18 февраля в 13 областях РК, а также в Нур-Султане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" обещают казахстанцам сильные осадки на большей части Казахстана из-за Южно-Каспийского циклона.

В Акмолинской области осадки, местами сильные. Туман, метель, гололед. Ожидается понижение температуры воздуха от до 8-13 градусов мороза, местами 16-21 мороза. В Кокшетау ночью и утром низовая метель.

В Нур-Султане ожидаются осадки (дождь, снег), туман, метель, гололед. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 градусов тепла до 15-17 градусов мороза с дальнейшим понижением.

В Алматинской области местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В Костанайской области местами метель, туман, гололед. Днем дождь и снег. В Костанае днем ожидается сильный ветер.

В Павлодарской области местами осадки. Местами туман, метель, гололед.

В Карагандинской области ожидается дождь, местами снег.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки. Местами – туман, гололед, низовая метель. В Усть-Каменогорске и Семее ветер.

В Жамбылской области местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха днем от 20-25 градусов тепла, местами 10-15, на севере области 1-6 градусов тепла до 0-5 градусов тепла, местами 5-10 градусов мороза. В Таразе днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидается понижение температуры воздуха днем от 21-26 градусов тепла, местами 11-16 градусов тепла до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза. В Туркестане ожидается понижение температуры воздуха днем от 21-23 градусов тепла до 3-5 градусов тепла.

В Шымкенте ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-24 градусов тепла до 6-8 градусов.

В Кызылординской области местами туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде туман.

В Актюбинской области ночью ожидается сильный снег. Местами туман, гололед, низовая метель. В Актобе ночью ожидаются низовая метель.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами гололед, метель. В Актау гололед.

В Атырауской области ночью на большей части снег. Местами ожидается низовая метель. В Атырау ночью низовая метель.