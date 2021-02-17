Водители автобусов подрались из-за пассажиров в Караганде

В соцсетях Казахстана распространяется видео, на котором горячие карагандинские водители делят пассажиров с помощью кулаков, сообщает zakon.kz.

В комментариях упоминается, что это остановка "45 квартал". На кадрах группа людей, можно разглядеть, как кто-то машет рукой, затем конфликт разгорается, двое мужчин из толпы начинают быстро перемещаться. Один наносит прямой удар правой, не попадает, его оппонент наносит ответный удар, соперник падает на дорогу, рядом с маршруткой. В инцидент вмешиваются окружающие, противники оказываются вне досягаемости друг от друга.

Со слов очевидцев, причиной драки стало то, что водители не поделили пассажиров.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали конфликт, отметив, что по этому факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Участники инцидента установлены. Обстоятельства выясняются. пресс-служба ДП Карагандинской области