Павлодарец оставил предсмертное видео и пропал

В Павлодаре пропал 34-летний мужчина, передает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал Павлодар день за днем, Константин Суханов пропал в среду, 17 февраля. Он вышел из дома около 10.00 часов. По словам супруги, ничего и никому не сказал. Мужчина не взял с собой ни ключей, ни документов.

Сообщается, что он записал предсмертное видео, которое обнаружили в его сотовом телефоне. В нем Константин прощается, и просит снять с его пенсионного счета деньги, чтобы расплатиться с долгами. Мужчина также благодарит супругу за сына.

Волонтеры занимаются поисками пропавшего.

По этическим соображениям, и придерживаясь общепринятых нравственных правил, мы не можем публиковать данное видео. В настоящее время объявлен срочный розыск Константина, - отмечается в паблике.

"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ДП региона.