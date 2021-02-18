Законы в Казахстане будут проверять на эффективность

На пленарном заседании Сената Парламента министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя поправки по вопросам совершенствования нормотворчества, сообщил, что теперь принятые законы будут оценивать на эффективность, передает корреспондент zakon.kz.

После принятия законов предлагается обязать оценивать их эффективности. Эта обязанность будет возложена на госорганы, разработавшие закон. Для оценки эффективности принятого закона органом-разработчиком подготавливается отчет со сравнительными результатами нового регулирования, - сказал Бекетаев.

По его словам, данный отчет будет применяться в рамках правового мониторинга, а также может обсуждаться на парламентских слушаниях или правительственном часе.

В то же время министерство юстиции продолжит работу по совершенствованию нормотворчества.

На открытии очередной сессии парламента 1 сентября 2020 года президент поручил обеспечить баланс между уровнями правовой регламентации. Данное поручение президента о разграничении законов и подзаконных актов будет исполнено в рамках Концепции правовой политики. Сейчас госорганы проводят анализ по своим законам. По итогам этой работы будет подготовлен соответствующий законопроект. С данным законопроектом мы придем в парламент, - уточнил министр.

На заседании отмечено, что в целом эти поправки разработаны в целях совершенствования процедур разработки законов, проведения по ним общественных обсуждений и принятия законов. Данный проект закона принят Сенатом, после чего документ направляется на подпись главе государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан