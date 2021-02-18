О новых осложнениях после COVID рассказал профессор

Врач-отоларинголог, хирург, профессор из Италии Роберто Пужеду рассказал об осложнениях, которые встречались у его пациентов, заразившихся COVID-19, передает zakon.kz.

Отоларингологи специализируются на лечении заболеваний носа, горла и ушей. Именно сюда в первую очередь попадают вирусы COVID-19. Попадание в нос, горло - это первый этап колонизации дыхательных путей вирусами. Процесс начинается с верхних дыхательных путей, затем переходит в нижние. Что будет дальше - не знает никто. Одни пациенты станут бессимптомными носителями, другие болеют COVID-19 в легой и средней формах, а для некоторых ковид может стать причиной обострения хронических болезней. Но даже после выздоровления от коронавируса у людей могут сохраняться разные симптомы, причем, долгое время.

На моей практике я видел, что после COVID-19 у пациентов случались хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) и стенозы, а в некоторых случаях неврологические симптомы, влияющие на центральную нервную систему, периферическую нервную систему и скелетные мышцы, включая потерю обоняния и вкуса (даже после победы над коронавирусом-Прим.Авт). Кожа, почки, печень, эндокринные органы и глаза также подвержены воздействию КОВИД-19. Часто у пациентов, переболевших коронавирусом, появляются проблемы со слухом, а также ухудшается зрение, - сказал Пужеду между мастер-классами по операциям по удалению папиломотозов и новообразований в гортани у детей и взрослых в Алматы.

Также, по его словам, нередки случаи сохранения затяжного кашля и одышки.

К слову, доктор сумел избежать заражения коронавирусом, и уверен, что сделать это ему помогло соблюдение социального дистанцирования, масочного режима и минимальный контакт с пациентом.

Альберт Ахметов