Федерация настольного тенниса Казахстана провела годовую отчетную конференцию

Федерация настольного тенниса Республики Казахстан (далее – ФНТ РК) намерена продолжить работу по укреплению материально-технической базы в регионах страны. Об этом вчера, 17 февраля, на заседании годовой конференции национальной федерации сообщил президент ФНТ РК Данияр Абулгазин, сообщает Olympic.kz.

Главная конференция организации состоялась в онлайн-формате, и объединила всех руководителей региональных федераций настольного тенниса. Были рассмотрены и утверждены отчет о проделанной работе Федерации за прошедший год, отчет ревизионной комиссии и годовой план работы. Как стало известно из отчётов руководителей региональных федераций, в этом году планируется начать строительство Центров настольного тенниса в семи городах Казахстана - Нур-Султан, Актобе, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Алматы и Тараз.

На заседании участниками было подчеркнуто, что несмотря на глобальную пандемию, которая затронула все сферы жизнедеятельности, прошедший год был довольно активным для республиканской федерации и позволил укрепить главный фундамент любого вида спорта – материально-техническую базу, детско-юношеский и массовый спорт. Главным же событием стало открытие Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым уникального современного Центра настольного тенниса в г.Караганде, который способен принимать международные соревнования самого высокого уровня.

Кстати, как раз новый Центр и примет в сентябре одно из самых главных событий в спортивном календаре этого года - международный рейтинговый турнир "Kazakhstan Open" под эгидой Международной федерации настольного тенниса ITTF.

В этом году мы продолжим укреплять материально-техническую базу в регионах страны, которая, как мы все знаем, является залогом будущих побед наших атлетов. Вместе с этим, особое внимание необходимо уделять районным центрам и сельским округам, создавая благоприятные условия для проведения тренировочных занятий по настольному теннису. В скором времени ожидается завершение строительства еще нескольких Центров настольного тенниса в городах Казахстана. Помимо этого, вместе с региональными федерациями мы продолжим уделять особое внимание подготовке и повышению квалификации нашего тренерского состава. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, для работы с казахстанскими тренерами будут приглашены высококвалифицированные зарубежные специалисты. В этом направлении мы активно сотрудничаем с международной федерацией ITTF. Благодаря сплоченной работе национальной и региональных федераций, мы уверены в развитии настольного тенниса как на республиканской, так и на международной площадках, - сказал президент национальной федерации Данияр Абулгазин.

Как добавил президент Федерации настольного тенниса, строительство спортивных объектов является одной из первоочередных задач организации. Во время совещания руководители региональных федераций подробно рассказали коллегам о ходе работ, а также поделились планами по развитию Центров настольного тенниса и детско-юношеского спорта, подчеркнули большую поддержку в этих вопросах со стороны городских и областных акиматов.

Так, в столице уже утвержден эскизный проект Центра настольного тенниса, о чем сообщил председатель федерации г.Нур-Султан Абзал Сагымбаев. Строительство спортивного объекта площадью 9 700 кв.м. на 27 теннисных столов (в 4 тренировочных залах) планируется начать в июне 2021 года.

Разработан проект Центра и в Актюбинской области. Руководитель филиала областной федерации Руслан Хамбаров отметил, что общая площадь спортивного объекта составит 3 800 кв.м., в котором будет размещено 20 теннисных столов. Ожидается, что Центр распахнет свои двери уже в сентябре т.г. Кроме этого, федерация области в целях развития массового спорта намерена приобрести около 100 теннисных столов, 5 000 ракеток и 12 000 мячей, которые в дальнейшем будут распределены по районным центрам и сельским округам.

Также в третьем квартале планируется открытие Центра настольного тенниса общей площадью 2 600 кв.м. в Павлодарской области, где уже начались строительно-монтажные работы, о чем проинформировал председатель областной федерации Достияркул Аханов.

Президент федерации г.Шымкент Аскар Турисбеков сообщил, что акиматом определен земельный участок. В настоящее время начаты работы по проектированию Центра. Строительство спортивного объекта планируется начать во втором полугодии т.г. Помимо этого, в части развития спорта, были сообщены результаты плодотворной работы городской федерации. Для спортсменов г.Шымкент открыто 2 зала настольного тенниса, приобретено 10 теннисных столов, 100 накладок и 30 оснований для ракеток, 2200 мячей, 30 комплектов спортивной экипировки.

Проектные работы также сейчас ведутся в Восточно-Казахстанской области. Акимат области соответственно определил земельный участок для строительства. Президент федерации настольного тенниса ВКО Александр Тайбазаров во время выступления отметил, что их Центр настольного тенниса будет общей площадью 9 100 кв.м. с размещением 50 теннисных столов.

В Алматы Центр настольного тенниса появится в спортивном кластере недалеко от ледового дворца "Алматы Арена". По словам Айман Успановой, являющейся президентом федерации г.Алматы, в основном зале планируется разместить 12 теннисных столов, с возможностью расширения до 27 столов в период проведения тренировочных занятий. В Центре будет также дополнительный тренировочный зал, в котором будет размещено 7 столов для настольного тенниса. Общая площадь объекта составит 5 200 квадратных метров. Кроме этого, для спортсменов будет предусмотрена гостиница на 78 человек для проведения тренировочных сборов команд.

Для строительства спортивного объекта площадью 3 200 кв.м. в Жамбылской области местным исполнительным органом также уже выделен земельный участок. Центр будет предназначен для настольного тенниса и художественной гимнастики. Как рассказал руководитель областной федерации Сырым Мадиев, в зале настольного тенниса будет размещено 12 теннисных столов. Окончание строительства спортивного объекта запланировано на конец июля.

В завершении президентом Федерации Данияром Абулгазиным было отмечено, что основными приоритетами работы Федерации на 2021 год по прежнему должны оставаться обеспечение качественными условиями для занятием настольного тенниса, развитие детско-юношеского и массового спорта, усиление тренерского потенциала.