Список безвизовых стран расширят в Казахстане

Список безвизовых стран планируется расширить в 2021 году, сообщил в ходе коллегии ведомства вице-министр культуры и спорта Казахстана Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году мы расширили список безвизовых стран до 74 стран, внедрили электронные визы для граждан 105 государств. В пилотном режиме внедрили 72-часовой безвизовый транзит для граждан Китая и Индии. Отменили регистрацию иностранцев при въезде на срок до 30 дней и миграционные карточки также отменены. В 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90, — сообщил Абдрахимов.

В прошлом году, по его словам, начата модернизация пунктов пропуска на границе, также начали запускать иностранные авиакомпании для того, чтобы они могли в 11 городах Казахстана прилетать и забирать пассажиров в режиме Open Sky.

Вице-министр добавил, что готовится предложение по безвизовому режиму для иностранцев для упрощения процесса получения электронной визы.

Мы сейчас уже в пилотном режиме закончили внедрение системы e-qonaq в 160 гостиницах, и теперь, благодаря этой системе любому иностранному туристу не нужно будет отдельно проходить регистрацию. Это все будет проходить автоматически, когда гражданин уже заселится в гостиницу, — отметил Габидулла Абдрахимов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан