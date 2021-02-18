27 млрд тенге хотят потратить на развитие Нацпарков

Инвестиции в 27 млрд тенге планируется привлечь для развития туризма в Нацпарках Казахстана, сообщил на коллегии ведомства вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая возрастающий спрос населения в отдыхе на природе, внедряется передовой опыт развития туристского потенциала национальных парков страны. В рамках развития экотуризма в национальных парках был создан межведомственный проектный офис в Алматы, — напомнил Абдрахимов.

Сегодня, по его словам, реализуется проект по развитию туристской инфраструктуры в Иле-Алатауском нацпарке, включающего строительство визит-центров, пеших маршрутов, глэмпингов, смотровых площадок, мест общественного питания.

Уже завершено строительство визит-центра в ущелье Алма - Арасан. По национальным паркам Алтын Эмель, Чарын и Кольсай ведется работа по корректировке генеральных планов и подготовке конкурсных процедур. Общий объем инвестиций по данным нацпаркам составляет 27 млрд тенге, — заявил вице-министр.

Также он добавил, что в 2021 году будет продолжена реализация проектов на общую сумму 30,6 млрд тенге по расширению сети глемпинг-отелей SNeG сети "Пармеджано Групп", строительство визит центра в ущелье Туюк-Су, Бутаковка, а также реконструкция комплекса "Медео-Резорт" с национальным рестораном Казах Ауылы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан