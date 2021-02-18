Что надо знать о дактилоскопической и геномной регистрации граждан

Это позволит идентифицировать жертв, а также сократить списки без вести пропавших и неопознанных трупов, сообщает zakon.kz.

С 1 января 2021 года введен в действие Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической, геномной информации. Его актуальность аргументирована, прежде всего, вопросами безопасности,

Кроме того, в жизни возникает немало ситуаций (пожары и авиакатастрофы с многочисленными жертвами в разном состоянии, обнаружение неопознанных трупов, биологических следов с мест нераскрытых преступлений, исчезновение людей без вести), когда невозможно установить или подтвердить личность человека.

Наличие дактилоскопической и геномной информации в соответствующих базах данных позволит идентифицировать жертв, а также сократить списки без вести пропавших и неопознанных трупов.

Здесь мы расскажем о правилах проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

Дактилоскопическая регистрация

Под дактилоскопической информацией об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.

Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и ​​удостоверениях граждан РК.

Гражданин столкнётся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности (в нём уже установлен чип) и загранпаспорта гражданина РК нового образца (также со встроенным чипом).

Дети младше 12 лет дактилоскопии не подлежат.

Детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуться дактилоскопии только с их согласия и в соответствии с условиями опекуна, а с 16 лет подобная сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.

Менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно действовать до конца срока.

Дактилоскопической регистрации подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста:

граждане, претендующие на получение паспорта или удостоверения личности гражданина РК;

граждане Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК;

иностранцы и лица без гражданства, претендующие на получение вида на жительство, удостоверение лица без гражданства, удостоверения беженца;

иммигранты, прибывшие в Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве;

иностранцы и лица без гражданства, подавие выдворению за пределы территории РК либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК;

иностранцы и лица без гражданства при получении виз РК;

иностранцы и лица без гражданства при пересечении Государственной границы Казахстана.

В национальной дактилоскопической системе отпечатки пальцев, и ладони, но в этом документе, будут запускаться большие пальцы (в случае ампутации или патологии - безымянных).

При прохождении пограничного контроля, кроме взгляда в камеру, казахстанцам будет ещё и прикладывать палец к сканеру.

Предусмотрены и ограничения: дактилоскопированию не будут подвергаться лица, у которых отсутствуют обе руки или папиллярные узоры на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук.

Хранятся дактилоскопические данные гражданина до факта его смерти. Со всех накопленных бумажных носителей дактилоданные будут переведены в цифровой формат.

Если внутри Казахстана базу будут пополнять только преимущественно МВД, МИИР и КНБ, то за рубежом сбор дактилоскопической информации граждан Казахстана будут осуществлять сотрудники загранучреждений Республики Казахстан.

Геномная регистрация

Под геномной информацией понимается кодированная по строго определенным правилам совокупность символов в виде сочетания букв и цифр об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) человека.

Геномная база данных будет создаваться в целях профилактики преступлений и идентификации погибших.

Сбору ДНК-данных подлежат осужденные за отдельные виды преступления и неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, неопознанные трупы.

Родственники без вести пропавших граждан смогут сдавать геномную информацию на добровольной основе с письменного согласия.

Сбор этой информации возлагается на ОВД при участии ДНК-лабораторий, органов судебной и судебно-медицинской экспертиз Минюста.

Процесс ограничится отбором слюны с внутренней стороны щёк.

Полученные геномную информацию или геномный профиль в большинстве случаев государство намерено хранить 25 лет с момента сбора.

Геномной регистрации подлежат:

лица, осужденные за совершение уголовных правонарушений, перечень которых определен правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации;

неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе досудебного расследования по нераскрытым тяжким или особо тяжким уголовным правонарушениям, а также всех категорий уголовных правонарушений против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

биологические родственники без вести пропавших граждан, в первую очередь, родители (родитель) и (или) дети (ребенок), а при их отсутствии другие биологические родственники в зависимости от степени родства;

неопознанные трупы.

Ответственность за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации

Отказ граждан Республики Казахстан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации - влечет штраф в размере 2 МРП.

Отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактископической регистрации - влечет административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Отказ граждан Республики Казахстан, иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной геномной регистрации - влечет штраф в размере 5 МРП.

Уклонение от прохождения геномной регистрации лица, осужденного условно, влечет ответственность, предусмотренную статьей 176 УИК вплоть до отмены условного осуждения.

