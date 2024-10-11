В Казахстане утвердили правила дактилоскопической и геномной регистрации

Министр внутренних дел подписал приказ от 30 сентября 2024 года "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации и Правила прохождения процедуры верификации.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической или геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, хранению, использованию, уничтожению биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Цель дактилоскопической регистрации – установление или подтверждение личности на основе дактилоскопической информации. Установление личности осуществляется при проведении идентификации по базе данных дактилоскопической информации, подтверждение личности по дактилоскопической информации конкретного лица.

Идентификация по дактилоскопической информации лица, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, осуществляется в процессе документирования, а также по запросам уполномоченных государственных органов оперативно-криминалистическим подразделением МВД.



В осуществлении дактилоскопической регистрации в пределах своих полномочий участвуют:

органы внутренних дел;

уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности;

находящиеся за рубежом дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения РК (загранучреждения РК);

уполномоченный государственный орган в области транспорта;

органы национальной безопасности.

В осуществлении геномной регистрации в пределах своих полномочий участвуют:

органы дознания, следствия;

органы судебной экспертизы;

физические лица, осуществляющие судебно-экспертную деятельность на основании лицензии;

учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

службы пробации;

оперативно-криминалистическое подразделение МВД РК.

Дактилоскопическая регистрация

Подразделения миграционной службы органов внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;

детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК;

иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста:

- обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в РК;

- при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

- вида на жительство иностранца в РК;

- удостоверения лица без гражданства;

- удостоверения беженца;

- проездного документа.

Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности осуществляет сбор дактилоскопической информации граждан РК, а также детей в возрасте от 12 до 16 лет при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях республики с их согласия.

Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности, органы внутренних дел в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, при оформлении виз РК.

Органы внутренних дел, национальной безопасности в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК.

Дактилоскопическая регистрация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК, осуществляется уполномоченным государственным органом в области транспорта.

Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук или ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных. При этом, персональные данные лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, связаны персональным идентификатором с его биометрическими данными об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев или ладоней обеих рук в АИС "БИЛ".

Сбор дактилоскопической информации у детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Сбор дактилоскопической информации у лица, подлежащего дактилоскопической регистрации, недееспособность которого установлена судом, проводится в присутствии и на основании письменного заявления его опекуна при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия опекуна.

Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе его регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

В случае, когда лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, находящееся на территории РК, не имеет возможности личной явки для дактилоскопирования в виду нарушений здоровья со стойким расстройством функций организма, которое привело к утрате способности самообслуживания, самостоятельного передвижения, сотрудник осуществляет сбор дактилоскопической информации с выездом по его месту жительства.

Дактилоскопическая информация в АИС "БИЛ" граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность (по желанию владельца);

гражданство;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

наименование органа, выдавшего документ;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая информация в АИС "БИЛ" иностранцев и лиц без гражданства, при оформлении виз РК содержит:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

гражданство;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

наименование органа, выдавшего документ;

дату выдачи, срок действия визы;

наименование органа, выдавшего визу.

Дактилоскопическая информация в АИС "БИЛ" иностранцев и лиц без гражданства, при выдаче разрешения на временное проживание в Казахстане содержит:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

адрес места постоянного проживания за рубежом;

адрес места временного проживания в РК;

адрес принимающей стороны;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая информация в АИС "БИЛ" иностранцев и лиц без гражданства, при оформлении разрешения на постоянное проживание в РК содержит аналогичную информацию.

Дактилоскопирование при осуществлении дактилоскопической регистрации проводится специально подготовленными сотрудниками (работниками), проходящими службу в уполномоченных государственных органах.

Организация обучения сотрудников дактилоскопированию возлагается на государственные органы, уполномоченные на осуществление сбора дактилоскопической информации.

Указывается, что перед началом процедуры документирования сотрудник миграционной службы спрашивает у гражданина РК о желании пройти дактилоскопическую регистрацию. В свою очередь гражданин РК в устной форме сообщает сотруднику миграционной службы о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации.

Если гражданин РК изъявил желание пройти дактилоскопическую регистрацию, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на ее прохождение. При отказе от прохождения дактилоскопической регистрации сотрудник миграционной службы также осуществляет документирование в ППО.

В случае прохождения ранее гражданином РК дактилоскопической регистрации и при наличии отметки сотрудник проводит верификацию посредством АИС "БИЛ в установленном законодательством порядке.

При документировании иностранцев и лиц без гражданства сотрудник миграционной службы проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации в ППО.

При наличии отметки сотрудник проводит верификацию иностранцев и лиц без гражданства посредством АИС "БИЛ" в установленном законодательством порядке.

Если отсутствует отметка о прохождении дактилоскопической регистрации иностранцев и лиц без гражданства в ППО, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в АИС "БИЛ".

В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации иностранец или лицо без гражданства, или лицо, законные интересы которого он представляет, письменно заполняет отказ от прохождения дактилоскопической регистрации.

Процесс дактилоскопирования осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук на специальном дактилоскопическом сканере либо красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты.

Дактилоскопирование граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз республики осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук одним из следующих способов:

путем прижатия десяти пальцев рук (прижимной способ);

путем прокатывания десяти пальцев рук (прокатный способ).

Прижимной способ сканирования отпечатков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

Прокатный способ сканирования отпечатков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

прокатываются поочередно с одной кромки ногтя до другой, начиная с большого пальца, заканчивая мизинцем правой руки, затем аналогично прокатываются пальцы левой руки по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

Полученные при дактилоскопировании отпечатки десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук вводятся в базу данных АИС "БИЛ", два отпечатка указательных пальцев обеих рук заносятся в микросхему документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия (ампутации, врожденной патологии) указательных пальцев (одного или двух), в микросхему заносятся наилучшего качества два отпечатка средних либо безымянных пальцев, или двух больших пальцев рук.

В случае отсутствия (ампутации, врожденной патологии) одной руки, в микросхему заносятся наилучшего качества отпечатки двух пальцев имеющейся руки.

Дактилоскопирование иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное или постоянное проживание, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии осуществляется прокатным способом одним из следующих методов:

бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев и ладоней рук;

красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты десяти пальцев и ладоней рук.

Сканирование десяти пальцев и ладоней рук выполняется в следующей очередности:

прокатываются поочередно с одной кромки ногтя до другой, начиная с большого пальца, заканчивая мизинцем правой руки, затем аналогично прокатываются пальцы левой руки по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

поочередно прикладываются к предметному стеклу дактилоскопического сканера ладони правой и левой рук.

Дактилоскопирование красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты применяется в случаях, когда сканирование пальцев рук не представляется возможным ввиду деформации суставов.

Полученная бумажная дактилоскопическая карта уничтожается после ввода в ППО сотрудниками миграционной службы по акту уничтожения дактилоскопической или геномной информации или биологического материала.

Справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства выдается ему в бумажном формате.

При наличии у регистрируемого лица, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, открытых ран и иных повреждений на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук, временно исключающих дактилоскопирование, сбор дактилоскопической информации проводится по неповрежденным пальцам рук.

В случае, если лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, имеет деформированные суставы, сбор дактилоскопической информации проводится по менее деформированным пальцам рук.

При этом сотрудник, осуществляющий дактилоскопическую регистрацию, вносит отметку в базу данных АИС "БИЛ" о временном повреждении ногтевых фаланг десяти пальцев обеих рук и невозможности осуществления процедуры дактилоскопирования в день обращения и предупреждает регистрируемое лицо о необходимости прохождения повторного дактилоскопирования после излечения при последующем обращении для получения документа, удостоверяющего личность.

При нераспознавании АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, а также иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК необходимо обработать руки санитарно-гигиеническими средствами и пройти процедуру повторного дактилоскопирования.

В случае повторного нераспознавания АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук при использовании прижимного способа дактилоскопирования применяется прокатный способ дактилоскопирования.

При наличии у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, физических недостатков (отсутствие всех пальцев на обеих руках или папиллярных узоров на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук) дактилоскопирование осуществляется по ладоням рук.

Иностранцы и лица без гражданства освобождаются от дактилоскопической регистрации и процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы РК в случае отсутствия всех пальцев или кистей на обеих руках.

Иностранцы и лица без гражданства, ранее прошедшие дактилоскопическую регистрацию, проходят процедуру дактилоскопирования повторно, если:

сбор дактилоскопической информации ранее не проводился ввиду временного повреждения десяти пальцев обеих рук или проводился по неповрежденным пальцам ввиду наличия на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук открытых ран и иных повреждений, временно исключавших их дактилоскопирование;

лицо, прошедшее дактилоскопическую регистрацию, не распознается автоматизированной системой по базе данных АИС "БИЛ" ввиду приобретенных необратимых повреждений папиллярных узоров ногтевых фаланг пальца (например, рубцов, шрамов вследствие кожных заболеваний, значительных травм).

При нераспознавании гражданина РК, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, по АИС "БИЛ" ввиду приобретенных необратимых повреждений папиллярных узоров ногтевых фаланг пальца (например, рубцов, шрамов вследствие кожных заболеваний, значительных травм) повторное дактилоскопирование проводится с его согласия.

Перед дактилоскопированием руки регистрируемого лица осматриваются на наличие открытых ран и чистоты рук.

Электронная или бумажная дактилоскопическая карта заполняется согласно приложению к правилам. Бумажная дактилоскопическая карта заполняется печатными буквами шариковой ручкой с черной, темно-синей или фиолетовой пастой.

По окончанию дактилоскопирования по контрольным отпечаткам проверяется правильность их размещения на дактилоскопической карте и качество каждого отпечатка: полнота прокатывания с отображением всех характерных особенностей папиллярного узора, отсутствие грязных и непропечатанных участков, четкость отображения всех папиллярных линий, обеспечивающая их подсчет невооруженным глазом.

При дактилоскопировании красковым методом оформленная дактилоскопическая карта с помощью планшетного электронного сканера переводится в электронный формат.

Дактилоскопической регистрации не подлежат лица со следующими физическими недостатками, исключающими возможность дактилоскопирования:

отсутствие всех пальцев или кистей на обеих руках;

наличие заболевания, являющееся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии;

При повреждении папиллярных линий или утрате ногтевых фаланг одного или нескольких пальцев рук, руки лицом, ранее прошедшим дактилоскопическую регистрацию, дактилоскопическая информация в части биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук изменяется и дополняется новой, полученной при повторном его дактилоскопировании.

Изменение или дополнение дактилоскопической информации осуществляются сотрудником в день обращения лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, его законного представителя или опекуна либо установления факта наличия неверных (ошибочных) сведений.

Дактилоскопическая информация в части персональных данных лиц, ранее прошедших дактилоскопическую регистрацию, после внесения изменения или дополнения заменяется новой информацией, при этом предыдущие данные архивируются в информационных системах, интегрированных с АИС "БИЛ".

Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, используется для:

подтверждения или установления личности граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства;

учета и контроля иностранцев и лиц без гражданства на территории РК;

обеспечения безопасности личности, общества и государства;

учета и контроля лиц, пересекающих Государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации.

Геномная регистрация

Отбор биологического материала живых лиц осуществляется сотрудником уполномоченного государственного органа с использованием комплекта для отбора биологического материала, обеспечивающего сохранность биологического материала при длительном хранении, лизис клеток, инактивацию патогенов, стабилизацию ДНК, денатурирование белков и иммобилизование нуклеиновых кислот с защитой от воздействия нуклеаз, а также имеющего цветовую индикацию места нанесения бесцветных биологических жидкостей.

При отборе биологического материала живых лиц не допускается причинение боли, применение средств, представляющих опасность для жизни и здоровья человека.



Отбор биологического материала производится до или через час после еды или питья. Перед отбором биологического материала регистрируемому лицу необходимо прополоскать рот водой.



При отборе биологического материала не допускается загрязнение комплекта для отбора биологического материала выделениями другого человека.

Отбор биологического материала живых лиц включает:



заполнение информационной карты к биологическому материалу осужденного или биологического родственника без вести пропавшего гражданина;



получение биологического материала с внутренних сторон щек и заполнение карты-носителя регистрируемого лица с указанием Ф.И.О (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);



упаковывание биологического материала с указанием на конверте (пакете) Ф.И.О (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) регистрируемого лица.



Информационная карта на регистрируемое лицо, карта-носитель заполняются сотрудником печатными буквами шариковой ручкой с красителем черного, темно-синего или фиолетового цвета.



Сотрудник вскрывает упаковку комплекта для отбора биологического материала живых лиц в стерильных одноразовых перчатках и маске в присутствии регистрируемого лица или его законного представителя.



Для отбора биологического материала носитель помещается в полость рта регистрируемого лица и с помощью 5-7 движений по внутренней стороне каждой из щек производится его отбор.



Отобранный биологический материал с заполненной информационной картой регистрируемого лица упаковывается в бумажный конверт (пакет), оклеивается и опечатывается. На лицевой стороне конверта (пакета) вписываются Ф.И.О (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), чьи биологические материалы упакованы.



При этом, Ф.И.О и индивидуальный идентификационный номер в информационной карте, на упаковке его биологического материала и карте-носителе должны быть идентичны.

Биологические материалы хранят в конверте при температуре от + 16 до + 25 градусов по Цельсию, влажности не более 40-45% в сухом темном помещении, исключающем прямое попадание солнечных лучей.



Повторный отбор биологического материала у физических лиц осуществляется по запросу оперативно-криминалистического подразделения МВД в случае его некачественного первоначального отбора.

Основанием для проведения обязательной геномной регистрации осужденных лиц является вступивший в законную силу приговор суда.

Отбор биологического материала у осужденного лица осуществляется сотрудником после его проверки по ЦАБД УИС на предмет прохождения геномной регистрации ранее. В случае осуждения лица, ранее прошедшего геномную регистрацию, биологический материал не отбирается, о чем делается отметка в ЦАБД УИС.

Информационная карта к биологическому материалу осужденного лица содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчествор, гражданство, пол, дату и место рождения, сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) или наименование и номер документа, удостоверяющего личность, из которого получены данные о регистрируемом лице;

наименование подразделения уполномоченного государственного органа, осуществляющего отбор биологического материала для геномной регистрации;

дату и основание проведения отбора биологического материала для геномной регистрации;

статью Уголовного кодекса РК, по которой осуждено лицо;

фамилию, имя, отчество, должность и подпись должностного лица, осуществившего отбор биологического материала;

подпись лица, у которого произведен отбор биологического материала для геномной регистрации, за исключением несовершеннолетнего (при отказе регистрируемого лица от подписания информационной карты, в ней делается об этом запись);

подписи законных представителей несовершеннолетних (при отказе законных представителей несовершеннолетних от подписания информационной карты, в ней делается об этом запись).

Данные об осужденном лице, у которого осуществлен отбор биологического материала, вносятся сотрудником в информационную систему ЦАБД УИС, интегрированную с АИС "БИЛ".

Информационная карта к биологическому материалу биологического родственника без вести пропавшего гражданина содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество, гражданство, пол, дату и место рождения, сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) или наименование и номер документа, удостоверяющего личность, из которого получены данные о регистрируемом лице;

наименование подразделения уполномоченного государственного органа, осуществляющего отбор биологического материала для геномной регистрации;

дату и основание проведения отбора биологического материала для геномной регистрации;

фамилию, имя, отчество, должность и подпись должностного лица, осуществившего отбор биологического материала;

подпись лица, у которого произведен отбор биологического материала для геномной регистрации, за исключением несовершеннолетнего;

подпись законного представителя несовершеннолетнего или опекуна лица, признанного недееспособным по решению суда.

К информационной карте прилагается копия протокола процессуального действия по получению образцов биологического родственника без вести пропавшего гражданина.

В течение трех рабочих дней в случае, если не назначена судебная экспертиза, биологический материал биологического родственника без вести пропавшего гражданина с информационной картой, копиями заявления о согласии и протокола процессуального действия направляется органами дознания, следствия в оперативно-криминалистическое подразделение МВД для получения геномной информации и осуществления геномной регистрации.

Более подробно правила можно посмотреть в приказе.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.