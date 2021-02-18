Врач посоветовал не есть продукты белого цвета

Меньше употреблять продукты белого цвета призвал граждан известный врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz.

По его мнению, все белое содержит колоссальный гликемический индекс.

В качестве примера он назвал "белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель".

По данным доктора, потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению "смертельного квартета". Так он называет следующие признаки: увеличение объема талии, повышение артериального давления, уровня сахара и холестерина.

В ходе своей программы Мясников взял два стакана с белым и бурым рисом, а затем добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетовой. Опыт показал большое количество сахаров в рафинированном злаке.

Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь, - указал Мясников.

В конце программы врач отшутился, что "сало в счет не идет, так как оно розоватое".