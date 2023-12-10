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Врач призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета

советы, врач Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Эксперт пояснил, что хлеб, макароны и рис белого цвета способны вызывать ожирение и диабет. Чтобы избежать опасных последствий, теледоктор призвал россиян выбирать полезную альтернативу, например, красный рис, бурые макароны и черный хлеб из зерен грубого помола.

Ранее нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала о том, что посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление.

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