Врач призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета
Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета, сообщает Zakon.kz.
Об этом он заявил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Эксперт пояснил, что хлеб, макароны и рис белого цвета способны вызывать ожирение и диабет. Чтобы избежать опасных последствий, теледоктор призвал россиян выбирать полезную альтернативу, например, красный рис, бурые макароны и черный хлеб из зерен грубого помола.
Ранее нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала о том, что посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление.
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