Врач призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от некоторых продуктов белого цвета, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Эксперт пояснил, что хлеб, макароны и рис белого цвета способны вызывать ожирение и диабет. Чтобы избежать опасных последствий, теледоктор призвал россиян выбирать полезную альтернативу, например, красный рис, бурые макароны и черный хлеб из зерен грубого помола.

Ранее нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала о том, что посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление.