Сироте больше 10 лет не выдают положенное от государства жилье в Акмолинской области

Сироте из Акмолинской области Любови Котовой больше 10 лет не выдают положенное от государства жилье, передает zakon.kz.

Как сообщает Almaty.tv, сейчас она воспитывает двух маленьких детей, снимает комнату в одном из столичных общежитий.

Любовь Котова с 6 лет воспитывалась в Сандыктауском детском доме Акмолинской области. Отец и мать ушли из жизни, когда она была совсем маленькой. После детдома Любовь поступила на курсы повара, а позже вышла замуж, но с супругом сейчас не живет. В очередь на жилье она встала в городе Макинск еще в 2010 году.

Когда я становилась в очередь, я была 183-я. Спустя 11 лет, я всего лишь 51-я. Даже в Кокшетау, в Щучинске и то строительство быстрее идет. А это маленький городок – там явно что-то не то, - пожаловалась она.

По словам девушки, несколько раз ее очередь передвигали и заверяли, что документы утеряны, но позже их нашли. Пока очередь на жилье не подошла, Любовь с двумя детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Сейчас она за 60 тыс. тенге ежемесячно арендует комнату в старом общежитии. В районном отделе ЖКХ информацию о том, что девушка-сирота стоит в очереди, подтвердили.

Номер очереди 52-й, распределение жилья проводится строго по очередности. Строительство арендного жилья из государственного фонда в настоящее время не планируется, - рассказала главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Буландинского района Гульмира Кудеренова.

При этом в отделе ЖКХ сообщили, что во втором квартале этого года проведут инвентаризацию очередей, после чего девушке порекомендовали обратиться в местную администрацию с письменным заявлением.