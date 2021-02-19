Пассажирский самолет экстренно сел в Алматы

Самолет, выполнявший рейс Нур-Султан – Шымкент, экстренно сел в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили телеканалу "Алматы" в пресс-службе авиакомпании Fly Arystan, садиться пришлось из-за погодных условий.

19 февраля в 08:55 борт 7325 по направлению Нур-Султан – Шымкент из-за погодных условий совершил посадку в Международном аэропорту Алматы. Вылет в Шымкент перенесен на 10:45, – сообщили в авиакомпании.

Там подчеркнули, что приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Со слов пассажиров, борт лишь с третьего раза сумел приземлиться в Алматы.