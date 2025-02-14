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Происшествия

Самолет Анталья – Астана экстренно сел из-за драки с участием казахстанок

Самолет из Антальи в Астану экстренно сел из-за драки с участием казахстанок, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 13:02 Фото: wikimedia
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, летевший из Антальи в Астану, экстренно приземлился в аэропорту Эрзурума из-за драки между пассажирами, сообщает Zakon.kz.

Турецкие СМИ 14 февраля 2025 года сообщили, что во время полета на борту произошла ссора между семейной парой из Украины и двумя женщинами из Казахстана. Перепалка переросла в драку. Из-за накалившейся ситуации пилот принял решение совершить посадку в Эрзуруме. Там всех четверых сняли с самолета, пишет TRTHaber.

Участников инцидента доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем отвезли в полицейский участок. Оппоненты подали жалобы друг на друга. Причина начала конфликта не сообщается.

После высадки деструктивных пассажиров самолет продолжил свой путь.

1 февраля 2025 года на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы произошла потасовка с участием сотрудников курорта и отдыхающих. Полиция доставила в отделение всех участников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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