Как изменится "Кунделик" в 2021 году

Что нового ожидается в работе системы электронных дневников и журналов, рассказал корреспонденту zakon.kz генеральный директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.

Разработчики системы "Күнделік" сообщили, что постоянно работают над улучшением функционала нашей системы.

В 2021 году стоит задача сделать систему "Күнделік" более интегрированной в части дополнительных цифровых образовательных сервисов. На данных задачах мы концентрируем свое внимание до сентября 2021 года. Также намечаются интеграции с разработчиками контента и цифровых образовательных ресурсов, доступность этого контента будет обеспечена путем расширения возможностей мобильного приложения Күнделік.Мектеп, расширения функционала хранения и архивации данных в части школьного документооборота. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации образования, IT-стартапы и открыты к совместной работе, – сказал Мухтар Ильясов.

В системе "Кунделик" зарегистрировано более 360 тыс. учителей, более 3,5 млн учеников и более 2,2 млн родителей. По словам Мухтара Ильясова, ежедневно в учебные дни 2020/21 учебного года заходит в среднем 800-900 тыс.пользователей.

Для упрощения работы с сервисом до конца этого учебного года работаем над следующими задачами: реализация более подробных срезов и аналитических отчетов для МОН РК, управлений образования, самих школ в части качества знаний и успеваемости учащихся, более детальной информации по проведенным СоР и СоЧ с учетом даты и проведения, обновления форм документов строгой отчетности и дополнительного образования детей. Также информация по индивидуальной траектории каждого учащегося доступна для ученика и родителей. Это особенно важно, чтобы понять, как повлиял на образование по сути вынужденный переход на дистанционное образование из-за пандемии Covid-19. – пояснил Ильясов.

Кроме того, разработчики системы "Кунделик" ежесуточно продолжают работать над безопасностью системы и недопущению хакерских атак. Но просят быть внимательными и самих родителей с учениками.

Нужно относиться к сохранности данных и "цифровой гигиене" также, как к собственному здоровью или финансам. Из самых простых советов – нужно держать свои аккаунты в безопасности, не оставлять записанные пароли и логины, чаще менять пароли и делать их сложными, не передавать их третьим лицам. Ведь в интернете вы пользуетесь не только электронным журналом и дневником вашего ребенка, но и доступ к вашим финансовым средствам и работе в большей части происходит через электронные ключи и пароли. Поэтому будьте внимательны к вашим паролям, они находятся в вашей ответственности, не передавайте их никому, храните в недоступном для других месте, и обязательно ведите профилактические беседы по работе в Интернете с детьми, - посоветовал Ильясов.