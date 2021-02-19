Казахстан снова займет денег

На коллегии министерства финансов РК глава ведомства Ерулан Жамаубаев рассказал, что в связи с ограниченными ресурсами внутреннего рынка, неизбежно осуществление внешнего заимствования, передает корреспондент zakon.kz.

В текущем году дефицит республиканского бюджета составляет 3,4% к ВВП или 2,6 трлн тенге. Его финансирование планируется за счет средств внутреннего фондового рынка путем выпуска государственных ценных бумаг. Однако, учитывая ограниченные ресурсы внутреннего рынка, неизбежно осуществление внешнего заимствования. Прежде всего, в высоко коррелирующей с тенге валютой - в российских рублях. Также рассмотрим варианты заимствования путем выпуска еврооблигаций и привлечения средств у международных финансовых организаций, - сказал Жамаубаев.

Помимо этого, по его словам, будет разработана среднесрочная программа по выпуску государственных ценных бумаг в иностранной валюте на бирже МФЦА.

Это позволит привлечь международных инвесторов на внутренний рынок и поддержит дальнейшее развитие биржи МФЦА. В целом, будет обеспечено своевременное и полноценное финансирование дефицита республиканского бюджета на приемлемых условиях, с учетом сбалансированности структуры долга по срокам, без допущения пиков платежей, минимизации валютных рисков и по приемлемым ставкам. Поддержание уровня госдолга на безопасном уровне является одним из приоритетных направлений нашей стратегии, - пояснил министр.

В ноябре 2020 года стало известно, что Казахстан возьмет кредиты на 1,5 млрд евро на борьбу с Covid-19.

Оксана Скибан, Нур-Султан