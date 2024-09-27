Расходы выше доходов: сможет ли Казахстан выполнить бюджет 2024 года

За шесть месяцев текущего года дефицит республиканского бюджета составил 19 триллионов тенге, или 37% к ВВП. Это много, но, если учесть, что в прошлом году дефицит бюджета был несравнимо больше, у нас, наконец-то есть хороший повод для оптимизма, сообщает Zakon.kz.

Этот оптимизм вытекает из двух положительных тенденций, отмечает экономист Тоқтасын Бакберген:

за первое полугодие 2024 года дефицит бюджета РК на 183%, или на 4 255 млрд тенге, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;

среднемесячный темп прироста дефицита за два квартала 2024 года составил 49% против 856% в аналогичном периоде 2023 года.

Таким образом, несмотря на то, что сумма дефицита бюджета является существенной, в относительном выражении динамика значительно лучше, чем в 2023 году.

При этом следует отметить, что сегодня доходы республиканского бюджета за первое полугодие 2024 года составили 87 триллионов тенге, а затраты — 106 триллионов тенге. Увеличение затрат связано, прежде всего, с ликвидацией последствий весенних наводнений, подобных которым не было 80 лет.

В некоторых случаях дефицит может быть полезен для стимулирования экономики, подчеркивает экономист.

"Например, в период экономического спада правительство может увеличить расходы на инфраструктуру, социальные программы и поддержку бизнеса, чтобы создать рабочие места и стимулировать рост". Тоқтасын Бакберген

Мы уже отмечали, что правительство за 6 месяцев использовало почти весь запланированный объем трансфертов из Национального Фонда — 3 трлн тенге. Это говорит о том, что кабмин будет вынужден либо увеличить трансферты из Нацфонда, либо существенно увеличить дефицит республиканского бюджета, что в будущем может негативно отразиться на статье "обслуживание долга".

Если же рассмотреть подробнее исполнение бюджета с начала 2024 года, то, как сообщает Минфин РК, на 1 сентября 2024 года совокупные доходы республиканского бюджета составили 12,1 трлн тенге, где налоговые поступления 7,3 трлн тенге (60%). Исполнение по доходам на уровне 88,4% к плану периода. При этом, общие расходы РБ составили за этот же период 14,8 трлн тенге, а исполнение к плану составило 94,6%.

И вот что плохо: основные статьи налоговых поступлений (НДС и КПН) не исполнены почти на треть. По НДС – недобор на 30% (всего поступило 3,2 трлн тенге), по КПН – нехватка на 28,4% (поступления составили 1,9 трлн тенге).

При этом, судя по докладу премьер-министра Олжаса Бектенова президенту страны, рост экономики за январь-август составил 3,7%. Наибольшее увеличение показали:

сектор строительства (8,8%),

транспорт и складирование (7,9%),

связь (7,4%),

торговля (5,5%),

обрабатывающая промышленность (4,9%).

Самое главное в докладе то, что страна еще не оправилась от последствий наводнений. На сегодня план противопаводковых мероприятий продолжается. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

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