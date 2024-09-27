Расходы выше доходов: сможет ли Казахстан выполнить бюджет 2024 года
Этот оптимизм вытекает из двух положительных тенденций, отмечает экономист Тоқтасын Бакберген:
- за первое полугодие 2024 года дефицит бюджета РК на 183%, или на 4 255 млрд тенге, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
- среднемесячный темп прироста дефицита за два квартала 2024 года составил 49% против 856% в аналогичном периоде 2023 года.
Таким образом, несмотря на то, что сумма дефицита бюджета является существенной, в относительном выражении динамика значительно лучше, чем в 2023 году.
При этом следует отметить, что сегодня доходы республиканского бюджета за первое полугодие 2024 года составили 87 триллионов тенге, а затраты — 106 триллионов тенге. Увеличение затрат связано, прежде всего, с ликвидацией последствий весенних наводнений, подобных которым не было 80 лет.
В некоторых случаях дефицит может быть полезен для стимулирования экономики, подчеркивает экономист.
"Например, в период экономического спада правительство может увеличить расходы на инфраструктуру, социальные программы и поддержку бизнеса, чтобы создать рабочие места и стимулировать рост".Тоқтасын Бакберген
Мы уже отмечали, что правительство за 6 месяцев использовало почти весь запланированный объем трансфертов из Национального Фонда — 3 трлн тенге. Это говорит о том, что кабмин будет вынужден либо увеличить трансферты из Нацфонда, либо существенно увеличить дефицит республиканского бюджета, что в будущем может негативно отразиться на статье "обслуживание долга".
Если же рассмотреть подробнее исполнение бюджета с начала 2024 года, то, как сообщает Минфин РК, на 1 сентября 2024 года совокупные доходы республиканского бюджета составили 12,1 трлн тенге, где налоговые поступления 7,3 трлн тенге (60%). Исполнение по доходам на уровне 88,4% к плану периода. При этом, общие расходы РБ составили за этот же период 14,8 трлн тенге, а исполнение к плану составило 94,6%.
И вот что плохо: основные статьи налоговых поступлений (НДС и КПН) не исполнены почти на треть. По НДС – недобор на 30% (всего поступило 3,2 трлн тенге), по КПН – нехватка на 28,4% (поступления составили 1,9 трлн тенге).
При этом, судя по докладу премьер-министра Олжаса Бектенова президенту страны, рост экономики за январь-август составил 3,7%. Наибольшее увеличение показали:
- сектор строительства (8,8%),
- транспорт и складирование (7,9%),
- связь (7,4%),
- торговля (5,5%),
- обрабатывающая промышленность (4,9%).
Самое главное в докладе то, что страна еще не оправилась от последствий наводнений. На сегодня план противопаводковых мероприятий продолжается. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане достаточно робко, но все же намечаются дезинфляционные процессы.