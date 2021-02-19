Казахстанцы могут получить пенсию за период работы в странах ЕАЭС

Если казахстанец выезжает работать в страны ЕАЭС, оформляет трудовые отношения, за него правительство этих стран должно будет платить пенсии. Подробнее об этом новшестве, вступившем в силу в 2021 году, рассказала заместитель директора филиала АО "ЕНПФ" в Алматы Акмарал Саденова, передает zakon.kz.

По ее словам, чтобы воспользоваться пенсией за период работы за границей в одной из стран ЕАЭС, куда входят кроме Казахстана Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения, нужно офрмлять свою работу официально.

Механизм таков. Казахстанец возвращается после работы домой, и при наступлении пенсионного возраста и других условий он может подать заявление в компетентный орган, заполненное заявление попадает в ту страну, где он работал и пенсионные поступают на счет гражданина в ЕНПФ, - сказала Саденова.

Также и Казахстан будет платить пенсии трудовым мигрантам из ЕАЭС за официально отработанный ими период по законам Казахстана.