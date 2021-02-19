Убийство дизайнера Bisen: прокурор просит снизить срок обвиняемому

Прокурор просит снизить срок наказания обвиняемому в убийстве дизайнера Сабита Bisen, передает zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается суд по делу об убийстве дизайнера Сабита Bisen.

В начале заседания гособвинитель уточнил, что просит для подсудимого 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Хотя ранее просил 12 лет колонии.

Адвокат пострадавшей стороны сказал, что не понимает, почему во время реплики прокурор просит снизить срок.

Если адвокат не знает законы, то пусть откроет 55 статью УК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение). Во время суда стало известно, что у него не иждивении двое детей, - ответил прокурор.

Брат убитого дизайнера Габит Бисен не согласен с гособвинителем, он просит для Дюсенгалиева 15 лет лишения свободы.

Сам обвиняемый просит суд вынести справедливое решение.

Я прошу прощения у матери, родственников Сабита. Я не думал, что убью его. Уважаемый суд, если вы помните, я рос без отца, я был поддержкой для моих родных. Учтите пожалуйста это и вынесите справедливый приговор, - сказал он.

18 октября в Алматы убили дизайнера Bisen. Позже стало известно, что в убийстве подозревают брата его девушки. В полиции выяснили, что он избил оппонента из-за неприязненных отношений.

Дизайнер Bisen создавал популярный у рэперов и представителей хип-хоп культуры streetwear-бренд.