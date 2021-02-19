Нигматулин: Мажилис рассмотрит новые подходы к размещению визуальной информации

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается обсудить в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование отечественного законодательства по вопросам размещения реквизитов и визуальной информации путем установления требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов.

Также в повестке предстоящего пленарного заседания Мажилиса пакет ратификационных законопроектов. Это договоры Казахстана с Северной Македонией о выдаче лиц, о передаче осужденных лиц, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Во втором чтении Палата рассмотрит депутатские законопроекты, направленные на совершенствование судебной системы. В этом ряду конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

Кроме того, на пленарном заседании депутатам предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров. В этом ряду и ратификационные законопроекты: изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к Договору.