"Mortal Kombat": экранизация игры возвращается на экраны через 26 лет

В 2021 году любителей "Mortal Kombat" ждет приятный сюрприз - они смогут посмотреть новую киноадаптацию игры, сообщает zakon.kz.

Фильм режиссера Саймона Мак-Куэйда основан на одноименной серии игр, а также является перезапуском фильма 1995 года.

Постановщик отметил, что много времени и сил у творческой команды ушло на дизайн и эргономику костюмов, которые помимо соответствия канону должны были быть удобными и практичными ввиду обилия экшен-сцен.

Ну и, конечно, важнейший вопрос - фаталити. Режиссер уверяет, что присутствие этого культового элемента игровой серии в фильме никто не подвергал сомнению и не оспаривал.

Сюжет разворачивается вокруг турнира, на котором сойдутся лучшие бойцы мира.

Боец смешанных единоборств Коул Янг, обладающий таинственной меткой в виде дракона, оказывается мишенью для Саб-Зиро - воина из Внешнего Мира. Желая спасти свою семью, Коул отправляется к лорду Рейдену - богу грома и защитнику Земоного Царства. Теперь герою, вместе с другими воинами, предстоит сразиться с бойцами Внешнего Мира на турнире "Мортал Комбат", чтобы спасти Землю от завоевания.

Главные роли сыграли Джош Лоусон, Джессика МакНэми, Хироюки Санада, Джо Таслим, Таданобу Асано, Мехкад Брукс.

Съемки фильма стартовали 15 сентября 2019 года в Южной Австралии.

Mortal Kombat (Смертельная Битва) - серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Первая игра была создана за 10 месяцев в 1991—1992 годах. Серия известна высоким уровнем насилия, в первую очередь, своей системой кровавых добиваний - Fatality.