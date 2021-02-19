Национальная сеть АЗС "Qazaq Oil" стала спонсором ФК "Кайрат"

Национальный оператор PetroRetail, управляющий сетью автозаправочных станций под брендом "Qazaq Oil", выразил поддержку ФК "Кайрат", который длительное время уделяет особое внимание развитию массового спорта в стране, передает zakon.kz.

PetroRetail заключил соглашение о спонсорстве алматинского футбольного клуба сроком на три года.

Задачи и цели у нас общие: мы развиваем спорт. "Кайрат" прославляет Казахстан на всех уровнях. Вовлекает в орбиту футбола все больше и больше людей. Спорт является мощным стимулирующим фактором к объединению. С нашей стороны главным показателем является качество, любовь к национальному, мы также стремимся соответствовать высоким стандартам. Те же ценности ставят во главу и "кайратовцы", - отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса компании PetroRetail Иван Мельниченко.

В национальной сети АЗС отметили, что и компанию, и футбольный клуб объединяет патриотизм, любовь к Отечеству и верность традициям.

В соответствии со стратегией развития, клуб следует своей миссии – быть лучшим футбольным клубом, поддерживать массовый спорт в стране, нести историю казахстанского футбола и создавать комплексные условия для прогресса футбола в Алматы. Мы рады, что в Казахстане есть компания с патриотичным названием — QAZAQ OIL, которая продвигает национальные ценности", - подчеркнули представители ФК "Кайрат".

Сеть АЗС Qazaq Oil начала функционировать в 2020 году. В 2021 году планируется открыть около 100 станций во всех городах Казахстана. На сегодняшний день новый игрок на рынке функционирует в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау, Талдыкоргане, Уральске, Кокшетау, Петропавловске, Экибастузе.

Вся сеть бывших автозаправок "КазМунайГаз" будет ребрендирована в течение трех лет. Помимо этого, ожидается строительство новых станций, а также реновация старых с увеличением площади операторной, навесов и установкой дополнительных колонок. На сегодняшний день современный вид придали более 26 заправочным станциям. Было заменено все оборудование - колонки, резервуары, трубопроводы.

Основными задачами PetroRetail являются внедрение новых лучших мировых практик в управлении сетью АЗС.