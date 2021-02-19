Какая погода будет 20 февраля 

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22, местами 27 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Туркестанской области местами – гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Павлодарской области ночью – усиление ветра до 17 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.