Ледяной апокалипсис случился в Техасе

В США бушует непогода. Наиболее пострадал штат Техас. Люди остаются без воды и других коммуникаций из-за сильных морозов, выстраиваются в очереди за водой и продуктами, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное СМИ, около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за холодов и снега. Сложная обстановка складывается в штате Техас. В домах из-за низких температур лопаются трубы, на улицах все обмерзло.

7 million people in Texas — 1/4 of the state — were ordered to boil water before drinking as it may be unsafe.



▪️ 500+ water systems hit by storm

▪️ 1 town said use only “to sustain life” due to shortage

▪️ in Houston, people without water lined up with buckets at outdoor taps pic.twitter.com/5NzqRdNYyW — AJ+ (@ajplus) February 18, 2021

Сообщается, что в этом штате умерли 37 человек. Некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.

Президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайное положение. Из-за сильных морозов и обледенения практически не работают тепло и электростанции. Около двух миллионов жителей выживают без электричества и тепла, ночуя в машинах, пишет iphones.ru.

Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио. В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.

Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого.

Мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.

Almost 3 million people in Texas woke up on Thursday without heat, while facing subfreezing temperatures.



In Houston, many lined up in freezing rain for over an hour to fill up propane tanks. In Dallas, others were salvaging firewood from recycling centers. pic.twitter.com/GvcWynHuUF — AJ+ (@ajplus) February 18, 2021

Пожарные тоже просят людей не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.

Из-за лопнувших от холода труб некоторые дома оказались разрушены, другие потребуют капитального ремонта.

Homes are crushed by heavy snow. Many houses in Texas, US, experienced busted pipes and were flooded due to the extreme cold weather. #TexasWinterStorm2021 #TexasFreeze pic.twitter.com/G0mdmhCnJG — Nadia Rehman (@NadiaRehman777) February 18, 2021

Холодный фронт пришел на Восточное побережье США в четверг, 18 февраля, принеся снег и ледяной дождь.