Техас отказался исполнять требования администрации Байдена

Власти американского штата Техас отказались подчиниться администрации президента Джо Байдена и предоставить федеральным пограничникам доступ к участку государственной границы с Мексикой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News 18 января, власти Техаса проигнорируют письмо от администрации Джо Байдена, в котором Белый дом требует, чтобы Национальная гвардия Техаса передала контроль над участком государственной границы с Мексикой Пограничной службе США.

Речь идет об участке длиной примерно 4 км, который сейчас контролируют техасские гвардейцы. Они не пускают к границе представителей федеральной Пограничной службы и фактически захватили контроль над Шелби-Парком – небольшой территорией на берегу реки Рио-Гранде, которая в последнее время стала основным каналом нелегальной иммиграции из Мексики в США.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон в ответном письме Министерству внутренней безопасности США отверг требование администрации президента "прекратить и воздержаться" от захвата контроля над участком государственной границы.

"Поскольку факты и закон на стороне Техаса, штат продолжит использовать свои конституционные полномочия для защиты своей территории, а я продолжу защищать эти законные усилия в судебном порядке", – заявил Кен Пэкстон.

Ранее в МВД США заявили, что Национальная гвардия Техаса фактически захватила контроль над участком государственной границы и "физически заблокировали доступ" федеральным пограничникам, из-за чего женщина и двое детей утонули при попытке переплыть реку Рио-Гранде, разделяющую Мексику и Техас. Нацгвардия Техаса опровергла эти утверждения. Генпрокурор Пэкстон добавил, что любые попытки обвинить штат Техас в гибели нелегальных мигрантов "совершенно безосновательны".