Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после семи лет брака, передает zakon.kz.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, у Кардашьян и Уэста есть брачный договор. Никто из них его не оспаривает.

По информации источников, Кардашьян попросила о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми, а Уэст согласился. Они также подчеркнули, что развод "настолько мирный, насколько это вообще возможно".

Еще в начале января сообщалось, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. Инициатором разрыва якобы выступила теледива. Также сообщалось о планах Уэста после развода переехать в Лондон и развернуть проповедническую деятельность в Европе.