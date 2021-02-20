Банкетным залам разрешили работать в Алматы. С оговоркой

Алматинские банкетные залы могут работать в формате ресторана. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин в ходе встречи с Ассоциации Предприятий общественного питания Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на Палату предпринимателей Алматы.

По словам Жандарбека Бекшина, в новом постановлении от 14 февраля было введено 14 смягчающих мер. Также он разъяснил, что ограничение в 50 человек действует для каждого зала отдельно. Если в заведении находится два зала, то в каждом из них могут присутствовать по 50 человек.

Хочу подчеркнуть, что все критерии по нахождению городов в разных зонах уже утверждены Постановлением №68 главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Решить по умягчению на уровне территории невозможно. Но мы ведем активную совместную работу с Палатой предпринимателей города Алматы и стараемся помочь бизнесу. Регулярно выходим на наши центральные органы и передаем ваши пожелания, предложения. Также мы планируем в скором времени ввести 2-3 пункта по умягчению, - пояснил он.

На вопрос касательно работы тойханы и банкетных залов, главный санврач Алматы ответил, что они могут работать в формате ресторана, с ограничением до 50 человек, без проведения массовых и коллективных мероприятий с соблюдением всех норм по регламенту.

Докладчиком со стороны Ассоциации предприятий общественного питания РК выступила Нурпеисова Вероника Игоревна. В своем выступлении она рассказала о пилотной программе по мониторинговым группам, которая на данный момент запущена в Туркестанской области.

В декабре 2020 года на заседании Регионального совета мы предложили акиму города по примеру Туркестанской области автоматизировать выезды мониторинговых групп, чтобы у любого выезда был цифровой след. Это будет полезно как для мониторинговых групп, так и для субъектов бизнеса. Аким города предварительно сказал, чтобы мы презентовали в местную Комиссию по недопущению распространения короновируса в городе Алматы. Пока данный вопрос еще не рассмотрен, но с нашей стороны мы поддержим эту идею, - отметил директор Палаты предпринимателей Айтуар Кошмамбетов.

На встрече кроме антикризисных мер со стороны государства и работы мониторинговых групп были подняты вопросы касательно кредитов и банкротства физического лица. Палата предпринимателей Алматы выразила свою готовность поддержать инициативу по изучению данного вопроса.