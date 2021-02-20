Аким Жамбылской области высказался о гибели пятерых детей в Жанатасе

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев высказался о трагедии в Жанатасе, где в результате пожара погибли пятеро детей, передает zakon.kz.

(19 февраля - прим. ред.) жителей нашей области потрясла страшная трагедия. Пожар в жилом доме в городе Жанатасе унес жизни пяти маленьких детей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области У. Жазылбеком. На место происшествия выехали прокурор области Н. Абдиров, начальник департамента полиции Ж. Сулейменов, начальник департамента по ЧС Е. Момбаев, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь.

Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей, - заключил аким.

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.