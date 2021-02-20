Дверца шкафа отвалилась на глазах у акима ВКО

19 февраля аким ВКО Даниал Ахметов с рабочей поездкой посетил село Кайнар, бывший центр Абыралинского района, и побывал во всех социально значимых объектах, ознакомился с их состоянием, передает zakon.kz.

Как вы знаете, в этом году в регионе стартовал новый проект. В настоящее время разрабатывается Комплексный план развития всех бывших районных центров области. К сожалению, сейчас жители с. Кайнар едут в Семей, чтобы получить обычную справку от госорганов, потому что в селе оказывается всего 16 видов из 26 госуслуг. По этой причине поручено акиму города Нурымбету Сактаганову в кратчайшие сроки решить проблему и внести предложения, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что школа и дом культуры села нуждаются в ремонте.

На это мы выделим необходимые средства. Так, в школьном спортзале нужно полностью заменить окна и пол, а также обновить крышу и фасад самого здания. По словам директора, потребности в специалистах нет, в этом году в село подключили интернет, полноценно работают классы IT и робототехники. Однако есть вопросы по качеству образования. Сегодня средний балл ЕНТ по области 85, здесь - 75. Это низкий показатель. Управление образования должны взять под контроль этот вопрос, - подчеркнул аким.

По его словам, качество медицинских услуг и уход за состоянием здания больницы сельского округа вызывает много вопросов.

Например, в ходе обхода у меня на глазах отвалилась дверь от шкафа, где хранятся лекарства и, к сожалению, медсестры пытаются это скрыть. В палатах нет воды, дверные ручки вовсе отсутствуют, ибо с трудом открываются и закрываются. В этом году выделим дополнительные средства из бюджета на ремонт и приобретение необходимого оборудования, обновим старый аппарат УЗИ. Управление здравоохранения должны приступить к работе по запуску родильного блока, - отметил Ахметов.

Кроме того, по словам акима, начнется строительство домов для врачей в с. Кайнар, отремонтируют все внутрисельские улицы. Также он сообщил, что в следующем году будет полностью завершен ремонт автомобильной дороги Семей-Кайнар.

На встрече сотрудники библиотеки, которая находится в Доме культуры, отметили, что в здании холодно. Я тоже заметил, что в больнице и школе также прохладно. Однако администрация округа не спешит запустить котельную на полную мощность. Уголь есть, средства выделены. Но, увы, нет только желания на добросовестную работу. Уверяю, что в этом году решим и проблему тепла, - заключил аким.

Ранее на отчетной встрече у акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева упал герб.