В Казахстане предложили создать спеццентры по борьбе с сексуальным насилием

Глава МВД Ерлан Тургумбаев провел онлайн-прием граждан, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Именно в ходе прямого диалога с людьми нередко на поверку выходят проблемы, которые мы должны решать безотлагательно. Главная задача полиции – помогать гражданам в решении их вопросов. От этой работы зависит оценка Министерства внутренних дел в целом. Ерлан Тургумбаев

В ведомстве отметили, что чаще всего граждане обращаются по вопросам полноты, качества и сроков расследования уголовных дел, непринятия мер по тем или иным проблемам, с просьбами разобраться с законностью и обоснованностью принимаемых решений, а также с предложениями по улучшению работы органов внутренних дел и благодарностями.

К примеру, житель Восточно-Казахстанской области поднял проблему отдаленности его села от ближайшего полицейского пункта.

Наличие поблизости полиции придало бы нам уверенности в безопасности. Особенно тяжело в зимнее время, когда добраться до аула крайне сложно, - рассказал мужчина министру.

Глава МВД поручил начальнику Департамента полиции ВКО изучить вопрос.

В порядке исключения рассмотрите возможность открытия пункта полиции в этом селе. Действительно, бывают ситуации, когда дорога каждая минута. А безопасность людей для нас стоит на первом месте, - ответил Тургумбаев.

Отмечается, что еще одна проблема, волнующая граждан – это мошенничество. С развитием информационных технологий количество таких преступлений растет.

Для жительницы столицы такая история завершилась благополучно. Подозреваемый был установлен, а полицейским удалось собрать все необходимые доказательства и направить дело в суд. На прием к министру внутренних дел женщина записалась, чтобы лично выразить благодарность за работу, которую ежедневно выполняют сотрудники органов внутренних дел.

Сегодня часто критикуют полицейских. И я, пока сама не увидела результаты, тоже думала, что полиция бездействует. Но ошибалась. Я лично убедилась, что сотрудники органов внутренних дел – это простые ребята и профессионалы своего дела. Работают день и ночь, охраняя наш покой, готовы сделать все возможное и даже невозможное. Я очень благодарна за ваш труд, - обратилась женщина к министру Ерлану Тургумбаеву.

Адвокат из Алматы Жанна Уразбахова предложила создать специальные центры противодействия сексуальному насилию. Как правозащитник она положительно оценила инициативу министра о том, что половое насилие в отношении женщин и несовершеннолетних лиц будут расследовать женщины-следователи.

По словам Уразбаховой, в этих центрах помощь жертвам будет оказываться по принципу одного окна, чтобы сразу в одном месте полицейские брали показания, медики проводили освидетельствование, а психологи оказывали необходимую помощь. Ерлан Тургумбаев отметил, что идея интересная и пообещал ознакомиться с проектом лично.

В рамках реализации поручений главы государства министерство внедряет новые форматы работы с населением. В рамках такого открытого диалога оказано свыше 360 тысяч консультаций, рассмотрено 205 тысяч обращений. Эти цифры говорят о том, что часто гражданам достаточно вовремя получить от полицейских полезную информацию. Мы будем укреплять обратную связь с населением, защищать их от преступных посягательств, особый акцент делая на профилактике правонарушений, - подытожил министр Ерлан Тургумбаев.