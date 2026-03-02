В Казахстане создадут кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия
В Министерстве просвещения напомнили, что нововведение предусмотрено Законом "О профилактике правонарушений", подписанным главой государства 30 декабря 2025 года.
"Норма вступает в силу со 2 марта 2026 года. В ближайшее время будут утверждены правила деятельности кабинетов, после чего их поэтапное открытие планируется в регионах страны", – сообщили в министерстве.
В кабинетах в условиях, дружественных к ребенку, он сможет получить полный спектр услуг – от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса в присутствии профильных специалистов. Это позволит избежать повторной травматизации и исключит необходимость обращения в разные учреждения.
Также в рамках закона разработаны Правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу или ставшим свидетелями насилия.
Документ определяет порядок выявления таких детей, оказания им помощи и алгоритмы взаимодействия государственных органов, организаций образования, контакт-центра 111, уполномоченного по правам ребенка и региональных уполномоченных для оперативного межведомственного реагирования и своевременной комплексной поддержки несовершеннолетних.
Закон устанавливает следующие компетенции организаций образования:
- сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них правонарушений, в том числе ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;
- оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в порядке, установленном законодательством РК;
- ведут педагогическое сопровождение обучающихся, требующих повышенного внимания, и оказывают им своевременную поддержку;
- реализовывают воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- организовывают летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних;
- проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников;
- взаимодействуют с центрами психологической поддержки по вопросам педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;
- организовывают и обеспечивают безопасную образовательную среду, направленную на противостояние любым формам правонарушений;
- выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих организации образования по неуважительным причинам, проводят с ними и их законными представителями работу в рамках педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;
- ведут работу с законными представителями несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
- организовывают работу доступных секций и кружков для несовершеннолетних;
- оказывают помощь в получении среднего образования несовершеннолетним, состоящим на учете службы пробации;
- оказывают социальную реабилитацию несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;
- создают советы профилактики по выявлению и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;
- выявляют несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК.