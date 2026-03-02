#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Право

В Казахстане создадут кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:51 Фото: freepik
Во всех регионах страны откроются специализированные кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия, где поддержка несовершеннолетним будет оказываться комплексно по принципу "одного окна", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения напомнили, что нововведение предусмотрено Законом "О профилактике правонарушений", подписанным главой государства 30 декабря 2025 года.

"Норма вступает в силу со 2 марта 2026 года. В ближайшее время будут утверждены правила деятельности кабинетов, после чего их поэтапное открытие планируется в регионах страны", – сообщили в министерстве.

В кабинетах в условиях, дружественных к ребенку, он сможет получить полный спектр услуг – от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса в присутствии профильных специалистов. Это позволит избежать повторной травматизации и исключит необходимость обращения в разные учреждения.

Также в рамках закона разработаны Правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу или ставшим свидетелями насилия.

Документ определяет порядок выявления таких детей, оказания им помощи и алгоритмы взаимодействия государственных органов, организаций образования, контакт-центра 111, уполномоченного по правам ребенка и региональных уполномоченных для оперативного межведомственного реагирования и своевременной комплексной поддержки несовершеннолетних.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:51
Казахстанцы будут сами пресекать правонарушения: опубликован закон

Закон устанавливает следующие компетенции организаций образования:

  • сообщают незамедлительно в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них правонарушений, в том числе ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования;
  • оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников в порядке, установленном законодательством РК;
  • ведут педагогическое сопровождение обучающихся, требующих повышенного внимания, и оказывают им своевременную поддержку;
  • реализовывают воспитательные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
  • организовывают летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних;
  • проводят совместно с другими субъектами профилактики правонарушений мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников;
  • взаимодействуют с центрами психологической поддержки по вопросам педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;
  • организовывают и обеспечивают безопасную образовательную среду, направленную на противостояние любым формам правонарушений;
  • выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих организации образования по неуважительным причинам, проводят с ними и их законными представителями работу в рамках педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;
  • ведут работу с законными представителями несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
  • организовывают работу доступных секций и кружков для несовершеннолетних;
  • оказывают помощь в получении среднего образования несовершеннолетним, состоящим на учете службы пробации;
  • оказывают социальную реабилитацию несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, травле (буллингу), а также ставшим свидетелями насилия;
  • создают советы профилактики по выявлению и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;
  • выявляют несовершеннолетних на предмет антиобщественного поведения;
  • осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков
17:38, 18 октября 2024
"Казахтелеком" обеспечил сотрудников всем необходимым для помощи пострадавшим от паводков
Закон и порядок: Как в Астане помогают пострадавшим от бытового насилия
15:04, 03 декабря 2024
Закон и порядок: Как в Астане помогают пострадавшим от бытового насилия
Как в Казахстане будут защищать детей от насилия и суицидов
16:27, 04 августа 2023
Как в Казахстане будут защищать детей от насилия и суицидов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
12:58, Сегодня
От Шайдорова до сенсации в шахматах: шесть главных спортсменов Казахстана в феврале-2026
Казахстан первый раз в истории проведёт у себя этап Кубка мира по фехтованию
12:38, Сегодня
Казахстан первый раз в истории проведёт у себя этап Кубка мира по фехтованию
Мераб Двалишвили подтвердил скандальную победу Армана Царукяна
12:24, Сегодня
Мераб Двалишвили подтвердил скандальную победу Армана Царукяна
Новичок КПЛ подписал возрастного легионера
11:55, Сегодня
Новичок КПЛ подписал возрастного легионера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: