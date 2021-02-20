Клубы пара перекрыли дорогу: в Нур-Султане прорвало теплотрассу

20 февраля 2021, 14:54
Фото: скриншот

В Нур-Султане прорвало теплотрассу, в результате чего клубы пара перекрыли дорогу, передает zakon.kz.

20 февраля в 10:45 был порыв теплотрассы диаметром 500 мм в районе ул. Косшыгулулы. При обследовании данного участка обнаружена утечка на ТМ-43. Изменений в движении транспорта нет. пресс-служба АО "Астана-Теплотранзит"

Отмечается, что на данный момент ведутся работы по устранению утечки.

Жертв и пострадавших в результате коммунальной аварии нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?