Заслуженной артистке Казахстана вручили награду от Путина

Генеральный консул Российской Федерации в Алматы вручил заслуженной артистке Казахстана, приме легендарного театра имени Наталии Сац Татьяне Тарской награду от президента России - орден Дружбы, передает zakon.kz.

О том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении казахстанской актрисы Татьяны Тарской орденом Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, наций и народностей, стало известно в ноябре минувшего года во время юбилейного вечера в честь 75-летия Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац. А вчера награда нашла своего героя.

Перед началом спектакля "Пушкин Live" Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров вручил заслуженной артистке Казахстана, кавалеру ордена "Знак Почета", ордена "Достық" II степени, лауреату премии "Сахнагер-2018" Татьяне Николаевне Тарской орден Дружбы.

В прошлом году мы отметили юбилей нашего любимого театра имени Наталии Сац, и мы говорили много добрых слов про этот театр, о том, что он является мостом дружбы между Казахстаном и Россией, что он укрепляет, приумножает наше общее культурное достояние. Сегодня я хотел бы продолжить эту тему и сказать, что театр – это живой организм, и он состоит из людей, которых выбрали своим долгом служение музе, искусству, театру. Одним из таких замечательных людей является прима этого легендарного театра – Татьяна Николаевна Тарская. Я думаю, все вы хорошо знакомы с ее творчеством. Представьте себе служение театру более полувека, более 50 лет! Каждый день репетируя, оттачивая свое мастерство, и все это для нас, зрителей – когда-то заставив нас смеяться, когда-то – грустить, когда-то – задуматься о жизни, но в любом случае все это сделано для того, чтобы зарядить нас позитивом. И эта заслуга не прошла, конечно, мимо многих людей, в том числе и в Российской Федерации, поэтому, дорогие друзья, сегодня у меня высокая честь исполнить решение высшего руководства Российской Федерации, - обратился к публике Евгений Бобров.

Вручив награду, он пожелал Татьяне Тарской сибирского здоровья и творческого долголетия.

Чтобы Вы нас радовали многие годы. А мы всегда радуемся, когда видим Вас. Как говорят, постановка обречена на успех, если в ней участвует Татьяна Николаевна Тарская! - сказал Бобров.

В своем ответном слове Татьяна Тарская отметила, что ее сердце принадлежит двум странам – Казахстану и России, и выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку ее творчества.

Я благодарю свой любимый театр, весь наш коллектив и дорогих партнеров. И, конечно же, большое спасибо я говорю Вам, дорогой мой зритель! Живите дружно, радуйтесь жизни, любите театр – и Вы будете счастливы! - сказала прима.