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События

Президент Казахстана вручил награды и присвоил почетные звания ряду медработников

Президент Казахстана вручил награды и присвоил почетные звания ряду медработников, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 13:11 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Об этом сегодня, 13 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Указом Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены:

орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"
  • Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";

орденом "Парасат"

  • Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения
  • Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны
  • Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"
  • Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы
  • Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области
  • Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

орденом "Құрмет"

  • Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center"
  • Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения
  • Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения
  • Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
  • Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"
  • Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
  • Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай
  • Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента
  • Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения
  • Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу
  • Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области
  • Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау
  • Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения
  • Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области
  • Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
  • Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области
  • Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области;

медалью "Шапағат"

  • Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области
  • Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
  • Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы
  • Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области
  • Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
  • Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней"
  • Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области
  • Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения
  • Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии";

присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

  • Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы
  • Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
  • Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области
  • Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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