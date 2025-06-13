Президент Казахстана вручил награды и присвоил почетные звания ряду медработников

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Об этом сегодня, 13 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Указом Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены: орденом "Барыс" ІІІ степени Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"

Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"; орденом "Парасат" Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения

Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны

Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"

Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы

Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области

Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"; орденом "Құрмет" Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center"

Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения

Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения

Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения

Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"

Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области; медалью "Ерен еңбегі үшін" Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай

Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента

Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения

Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу

Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области

Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау

Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения

Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области

Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области

Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области; медалью "Шапағат" Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области

Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы

Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области

Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней"

Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области

Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения

Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии"; присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы

Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области

Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

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