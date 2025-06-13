Президент Казахстана вручил награды и присвоил почетные звания ряду медработников
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Об этом сегодня, 13 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.
Указом Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены:
орденом "Барыс" ІІІ степени
- Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"
- Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";
орденом "Парасат"
- Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения
- Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны
- Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"
- Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы
- Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области
- Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
орденом "Құрмет"
- Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center"
- Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения
- Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения
- Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
- Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"
- Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
- Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай
- Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента
- Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения
- Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу
- Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области
- Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау
- Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения
- Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области
- Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
- Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области
- Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области;
медалью "Шапағат"
- Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области
- Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
- Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы
- Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области
- Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
- Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней"
- Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области
- Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения
- Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии";
присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
- Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы
- Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
- Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области
- Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.
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