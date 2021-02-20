Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся в королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл, находящиеся в ожидании второго ребенка, окончательно перестали пользоваться особыми правами королевской семьи Великобритании, передает zakon.kz.

В Букингемском дворце весьма огорчились тому факту, что Гарри и Меган отказались от роли работающих членов королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству, что не вернутся к роли работающих членов королевской семьи. Несмотря на то что все мы расстроены их решением, они остаются любимыми членами семьи, - отмечает в заявлении Букингемского дворца.

После разговора с герцогом королева Елизавета II сообщила, что их прежние обязанности не сочетаются с отказом вести публичную жизнь. В связи с этим Меган будет лишена патронажей над Ассоциацией университетов Содружества и Национальным театром. Принца Гарри лишат звания генерал-капитана Корпуса морских пехотинцев. Кроме того, герцоги больше не являются президентом и вице-президентом организации Queen's Commonwealth Trust.