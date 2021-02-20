Фура с 15 тоннами семян перевернулась в Северном Казахстане

Фура с 15 тоннами семян перевернулась набок в 70 км от Петропавловска, передает zakon.kz.

В Есильском районе близ с. Чириковка потребовалась помощь водителю фуры Volvo. Он перевозил 15 тонн семян в Тимирязево. Фура сошла в кювет и завалилась набок. Ночью из-за переметов к ней никто не мог пробиться. С 04:00 19 февраля техника ТОО "Казахавтодор" вышла на расчистку дорожного полотна, и полицейские приступили к осмотру трассы. Чтобы помочь водителю Volvo, они обратились к директору ТОО "Агрофирма Есильская" Серику Женапинову. Тот предоставил погрузчик Monitou и тягач "К-700", а также передал водителю термос с горячим обедом. Стражи порядка помогли перегрузить семена на второй грузовик, присланный перевозчиком, после чего удалось вернуть Volvo на трассу. пресс-служба ДП СКО

В ведомстве также сообщили, что похожий случай произошел в Петропавловске: на объездной дороге съехал в кювет грузовик MAN. Его выручили сотрудники городского батальона патрульной полиции и погрузчик ТОО "Казахавтодор".

18 февраля две жительницы района Шал акына в СКО ехали на машине из Петропавловска. Из-за видимости, близкой к нулевой, за с. Бирлик Есильского района машина съехала в кювет. Навстречу к ним выдвинулся экипаж батальона патрульной полиции, обслуживающий трассу. Из кювета автомобиль путниц вытянули дальнобойщики. Опасаясь повторения ситуации, женщины (...) по очереди шли перед автомобилем, показывая водителю дорогу, пока впереди не показались спасительные проблесковые маячки полицейского патруля. Сотрудники БПП сопроводили их до райцентра Сергеевки, - добавили в областном ДП.