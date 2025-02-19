Гражданин Грузии перевернулся на фуре с 20 тоннами мяса на трассе в СКО

В Северо-Казахстанской области перевернулась фура, перевозившая 20 тонн мясной продукции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 февраля на 111-м км автодороги Кокшетау – Рузаевка. Грузовик Mercedes, следовавший из Астаны, съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находился 55-летний гражданин Грузии, он не пострадал.



На место оперативно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор, которые организовали помощь водителю. По их просьбе одно из местных предприятий предоставило тяжелую технику и рабочих для поднятия фуры и возвращения ее на проезжую часть.

На следующий день, 19 февраля, на 140-м км той же автодороги в кювет съехал топливозаправщик HOWO под управлением 41-летнего жителя Рудного. Автоцистерна была пустой, экологической угрозы не возникло.

Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдения мер предосторожности при движении по зимним трассам, особенно в условиях осадков, наледи и снежных заносов.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной.