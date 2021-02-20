Навальный признан виновным в клевете

Суд признал учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает zakon.kz.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета). судья Вера Акимова

Алексею Навальному назначили штраф в 850 000 рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

В ходе процесса Навальный заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

По данным обвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Ранее Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.