Чем полезна для здоровья аджика, рассказали эксперты

Аджика оказалась полезна для профилактики болезней сердца, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Аджика – это кавказская приправа. Она представляет собой смесь чеснока, красного перца, пряных трав, а также соли.

Как утверждают эксперты, подобный набор не только придаст блюду "жгучесть", но и принесет пользу здоровью.

Специалисты напомнили, как правильно выбирать продукт. Они подчеркнули, что аджика не должна быть слишком жидкой. При этом добавили, что подсохшую приправу можно в некоторых случаях разбавить кипятком.

Также, по словам экспертов, традиционный цвет приправы - красный. Если в составе продукта указаны подсолнечное масло и томатная паста, то это не аджика, заметили специалисты. Помимо этого, в оригинальном рецепте нет и помидоров.

Чем же полезна приправа?