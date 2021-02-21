Астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут видеть вещие сны, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Сон представляет собой особое состояние сознания, в котором переплетаются сознательные и бессознательные части личности. В процессе возникает самое глубокое и истинное Я. Астрологи считают, что по характеристикам, страхам и желаниям каждого знака зодиака можно определить тему и значение их снов.

Овен

Конфликт в семье или в окружении может стать причиной беспокойных снов. Эго Овна во сне принимает все вызовы и смотрит на других участников, как на соперников.

Телец

Наиболее распространенная тема снов у Тельцов – конфликт между старым и новым, а также между стабильностью и незащищенностью. Их сны часто полны симметрии и гармонии, выраженных, например, в похожих объектах или людях.

Близнецы

Сны представителей этого знака связаны не только с постоянным поиском, но и со встречами с людьми, которым необходимо передать важное сообщение. Астрологи считают, что Меркурий во сне передает Близнецам важные знания.

Рак

Сны Раков очень драматичны независимо от темы, потому что наполнены сильными эмоциями. Они рассказывают о разнице между сущностью вещей и их внешним видом. Часто во сне Раки видят воду и ее простор.

Лев

Рожденным под этим знаком часто снятся сны, в которых они играют главную роль. Темы сновидений Львов часто связаны с властью как в положительном, так и в отрицательном смысле.

Дева

В снах представителей этого знака другие ищут помощи Дев и находят ее. Распространенная тема – поиск кладов и сокровищ. Также Девы часто видят реалистичные сны на тему чистоты и красоты.

Весы

Чаще всего их сны посвящены интимным отношениям и браку. Так как представители этого знака не любят разногласий и конфликтов, Весы во сне пытаются решить проблемы и установить гармоничные отношения.

Скорпион

Рожденные под этим знаком редко помнят сны, но часто чувствуют важность увиденного ночью. Во сне Скорпионы часто видят насилие, тайны и загадки.

Стрелец

Сны Стрельцов характеризуются разнообразием, необычностью и многочисленностью сцен и видов. Они часто видят себя летающими над обширными территориями, желая выйти за рамки обыденного и расширить свой кругозор.

Козерог

Во сне представители этого знака часто видят церкви, большие здания, возделанные поля и другие формы организации и симметрии. Популярный символ снов Козерогов – поезд, потому что это транспорт, который должен строго следовать заданному рельсами пути.

Водолей

Во сне они часто играют роль рыцаря, который помогает бессильным и утешает раненых. Кроме того, во время сна они часто выступают в роли исследователя, которому нужно открыть для себя что-то новое и оригинальное.

Рыбы

Сны Рыб обычно совершенно нереалистичны и относятся к духовному, идеальному миру, невозможному наяву. Эмоциональная сверхчувствительность и ярко выраженная интуиция может сделать их сны оккультными. Астрологи советуют Рыбам внимательно прислушиваться к своим сновидениям – в них могут таиться важные откровения.